الخميس 29 صفر 1445 ﻫ - 14 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع التضخم في السعودية خلال أغسطس

منذ 45 دقيقة
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى اثنين بالمئة في أغسطس آب من 2.3 بالمئة في الشهر السابق مواصلا هبوطه هذا العام.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن السبب الرئيسي للتضخم يعزى إلى الإيجارات الفعلية للمساكن التي زادت 10.8 بالمئة مما أثر على الارتفاع الإجمالي لأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى والتي زادت تسعة بالمئة.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، المحرك الرئيسي لزيادات الأسعار خلال معظم العام الماضي، بنسبة 0.4 بالمئة. وسجلت أسعار النقل ارتفاعا 0.5 بالمئة في حين انخفضت أسعار الملابس والأحذية والأثاث والمفروشات وتجهيزات المنزل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم 2.8 بالمئة في المتوسط ​​في عام 2023 قبل أن يتراجع إلى 2.3 بالمئة في 2024.

    المزيد من أخبار العالم

    تعثر مفاوضات برنامج إيران النووي
    الثلاثية الأوروبية وأمريكا: على إيران توضيح الأمور المتعلقة بمواد نووية
    الصين والاتحاد الأوروبي
    الصين تحذر أوروبا من تضرر العلاقات
    هزة أرضية
    هزة أرضية شمالي المغرب.. والأهالي يخرجون للشوارع

    الأكثر قراءة

    من وادي خالد - أرشيفية
    انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
    صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
    حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
    طقس لبنان
    ثورة المحيطات تضرب العالم.. متخصص بالأحوال الجوية يكشف ما ينتظر لبنان!