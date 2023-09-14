تراجع التضخم في السعودية خلال أغسطس

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى اثنين بالمئة في أغسطس آب من 2.3 بالمئة في الشهر السابق مواصلا هبوطه هذا العام.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن السبب الرئيسي للتضخم يعزى إلى الإيجارات الفعلية للمساكن التي زادت 10.8 بالمئة مما أثر على الارتفاع الإجمالي لأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى والتي زادت تسعة بالمئة.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، المحرك الرئيسي لزيادات الأسعار خلال معظم العام الماضي، بنسبة 0.4 بالمئة. وسجلت أسعار النقل ارتفاعا 0.5 بالمئة في حين انخفضت أسعار الملابس والأحذية والأثاث والمفروشات وتجهيزات المنزل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم 2.8 بالمئة في المتوسط ​​في عام 2023 قبل أن يتراجع إلى 2.3 بالمئة في 2024.