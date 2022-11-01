الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 1 نوفمبر 2022 |
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تراجع الدولار قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

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تراجع الدولار الأمريكي مرة أخرى، الثلاثاء، من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية غدا الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة ومنها اليورو والجنيه الإسترليني والين، بواقع 0.12 بالمئة إلى 111.41، مما أفقده 0.79 بالمئة من المكاسب التي حققها أمس الاثنين.

ويتأرجح المؤشر حول مستوى 112 منذ تراجعه من أعلى مستوى له في عقدين عند 114.78 في نهاية سبتمبر أيلول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء، وهي رابع زيادة من نوعها على التوالي.

وصعد الدولار الأسترالي 0.55 بالمئة إلى 0.6432 دولار. وارتفع اليورو 0.21 بالمئة إلى 0.99005 دولار.

واستمر الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين أن التضخم في منطقة اليورو جاء أعلى من المتوقع عند 10.7 بالمئة، وهو رقم قياسي جديد.

وقفز الجنيه الإسترليني 0.32 بالمئة إلى 1.1503 دولار. وتراجع الدولار 0.26 بالمئة أمام الين الياباني إلى 148.35.

    المصدر :
  • رويترز

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