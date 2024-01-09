تراجع الدولار مع ارتفاع قبيل إقرار صناديق تداول فورية للعملة الرقمية

توقف ارتفاع الدولار الثلاثاء مع تأكيد المتداولون مجددا رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيقوم بسلسلة من الخفض لأسعار الفائدة هذا العام بناء على الاعتقاد بأن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بالقدر الكافي.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، حومت البتكوين بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أبريل\نيسان 2022 وسط تزايد التوقعات بأن الموافقات على صناديق تداول فورية للبتكوين باتت وشيكة.

واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.0949 دولار مبتعدا عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 1.0877 دولار، في حين ابتعد الين عن مستوى 145 مقابل الدولار بعد انخفاض حاد في العملة الأمريكية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وجاءت هذه التحركات مدفوعة بأسباب من بينها المسح الأخير الذي أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك لتوقعات المستهلكين والذي أظهر أن توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى القصير انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في ديسمبر\كانون الأول.

ومن المقرر صدور قراءة عن التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، مما سيوفر على الأرجح مزيدا من الوضوح عن حجم المساحة المتاحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الدولار قليلا بنسبة 0.04 بالمئة إلى 102.26 مقابل سلة من العملات بعد أن ارتفع واحدا بالمئة الأسبوع الماضي.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.27395 دولار.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6708 دولار عند الشراء في أحدث التعاملات مبتعدا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع والذي بلغ 0.6641 دولار يوم الجمعة.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.19 بالمئة إلى 0.6241 دولار لكنه ظل بعيدا بعض الشيء عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع والذي بلغ 0.6182 دولار يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر\كانون الأول، مما خفف بعض الضغط عن بنك اليابان للإسراع في التخلي عن تيسير السياسة النقدية.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الين بعد إصدار البيانات وارتفع في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 143.81 مقابل دولار.

واستقرت البتكوين في أحدث التعاملات عند 46771 دولارا بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى لها في 21 شهرا عند 47281 دولارا في الجلسة السابقة.

وكشفت مجموعة كبيرة من مديري الاستثمار أمس الاثنين 8\1\2024 عن الرسوم التي تعتزم فرضها على صناديق الاستثمار المقترحة لتداول البتكوين في البورصة، في خطوة أخرى نحو نيل موافقة جهة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية هذا الأسبوع.

واستقرت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، عند 2310 دولارات.