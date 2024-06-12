تراجع الدولار مع تقلص التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

هبط الدولار اليوم الاربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في مايو أيار بوتيرة أقل من المتوقع مما الرهان على أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وارتفع التضخم على أساس شهري بنحو 0.1 بالمئة، فيما صعد التضخم الأساسي 0.2 بالمئة مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 0.3 بالمئة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي ترى الأسواق حاليا احتمالا بنسبة 73 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر أيلول مقارنة بنحو 53 بالمئة أمس الثلاثاء.

وزادت احتمالات خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام.

ويترقب المستثمرون حاليا بيان مجلس الاحتياطي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بعد اختتام اجتماعه الذي بدأ أمس الثلاثاء ويستمر ليومين.

وسيركز المستثمرون على التوقعات الاقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة المحدثة من مسؤولي المركزي الأمريكي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.83 بالمئة إلى 104.39 في أحدث التداولات بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ أربعة أسابيع عند 105.46 أمس الثلاثاء.

وارتفع اليورو 0.82 بالمئة إلى 1.0827 دولار، بعد أن هبط إلى 1.07195 دولار أمس الثلاثاء في أدنى مستوى منذ الثاني من مايو أيار.

وتراجع الدولار 0.71 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى مستوى 157.235 ين بعد تداوله عند أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله أمس عندما لامس 157.40.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين في أحدث تعاملات 2.88بالمئة مسجلة 69202 دولار.