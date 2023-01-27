الجمعة 5 رجب 1444 ﻫ - 27 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع الدولار واقترابه من أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل اليورو

منذ 11 دقيقة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

تراجع الدولار مقابل الين الياباني الجمعة مع مراهنة المتعاملون على أن تشديد بنك اليابان سياسته النقدية لا يزال وشيكا.

كما انخفض الدولار ليقترب من أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو، وسط توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن في الأسبوع المقبل عن رفع الفائدة بنسبة تصل إلى مثلي معدل رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ونزل الدولار 0.43 بالمئة إلى 129.65 ين في المعاملات المبكرة، بعد بيانات كشفت أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان تسارع ليقترب من أعلى مستوى في 42 عاما هذا الشهر، مما يكثف الضغوط على بنك اليابان للابتعاد عن التحفيزات.

وخلال الأسبوع استقر الدولار مقابل الين بعد التقلب بين الخسائر والمكاسب.

وعلى النقيض يتجه اليورو صوب الارتفاع 0.4 بالمئة منذ الجمعة الماضية في ثالث أسبوع على التوالي للمكاسب، وصعد 0.07 بالمئة إلى 1.08975 دولار خلال اليوم.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منها اليورو والين والجنيه الإسترليني، 0.04 بالمئة إلى 101.70 ليصبح على مسار الانخفاض بنسبة 0.28 بالمئة خلال الأسبوع، وسيكون هذا ثالث تراجع أسبوعي له على التوالي.

ويتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي مقابل الدولار، وصعد 0.1 بالمئة. واستقر الجمعة عند 1.2411 دولار.

كما صعد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.11 بالمئة إلى 0.71225 دولار ليقترب من أعلى مستوى في سبعة أشهر بلغه أمس الخميس 26\1\2023 عند 0.71425 دولار.

وخلال الأسبوع ارتفع الدولار الأسترالي 2.17 بالمئة، ويتجه نحو تحقيق أعلى زيادة أسبوعية منذ مطلع نوفمبر\تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم ميليشيا حزب الله
لصلتهما بأعضاء من حزب الله.. الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على رئيس باراجواي السابق ونائب الرئيس الحالي
علم اليابان
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بعد الهجمات الصاروخية على اوكرانيا.. اليابان تشدد العقوبات على روسيا
النفط
صعود النفط بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية

الأكثر قراءة

بهاء الحريري
بهاء الحريري: لضرورة استكمال مسيرة الشهيد رفيق الحريري لبناء وطن سليم
أضرار انفجار مرفأ بيروت
حماية أمنيّة دوليّة للقاضي طارق البيطار؟
الدولار
الدولار بـ60 ألف ليرة!