الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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تراجع الذهب الى أدنى مستوى في 3 أسابيع.. اليكم التفاصيل

منذ 42 دقيقة
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الجمعة، إذ أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1752.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو تموز عند 1751.01 دولار في وقت سابق من الجلسة، وخلال الأسبوع، انخفض المعدن النفيس 2.7 بالمئة، ويتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 1766.20 دولار.

وقال براين لان، العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب “تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة أكثر وبالطبع يؤثر الدولار القوي على أسعار الذهب في الوقت الحالي”.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس الخميس إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والذي يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 19.35 دولار للأوقية وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر يناير كانون الثاني.

وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 907.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2149.35 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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