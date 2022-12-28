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تراجع الذهب متأثراً بارتفاع الدولار

منذ 11 دقيقة
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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انخفض الذهب الأربعاء متأثرا بضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1811.20 دولار للأوقية “الأونصة”، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1818.90 دولار للأوقية.

وقال هاريش في. رئيس قسم أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية إن الذهب يشهد تحركات محدودة في الأسعار مع ضعف نشاط التداول قبيل عطلة بداية السنة الجديدة، فضلا عن عدم صدور أي بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزاد الذهب بنحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر\أيلول، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن ببطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.98 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1015.67 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1821.38 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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