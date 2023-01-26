تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية التي يمكن أن توفر دلالات حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1936.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2022 عند 1949.09 دولارا. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1937.20 دولار.

وصعد مؤشر الدولار قليلا، لكنه بقي بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر.

وينتظر المستثمرون إعلان تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقرر الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، وأيضا نشر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة غدا، وذلك قبل اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر في 31 يناير كانون الثاني والأول من فبراير شباط. وسينظر المتداولون أيضا في بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبطئ الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس مقابل 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول الماضي.

ويميل خفض معدلات رفع أسعار الفائدة إلى دعم أسعار الذهب، إذ تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 23.6137 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1030.25 دولار، ونزل البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1677.40 دولار.