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تراجع الذهب مع تأكيد المركزي الأمريكي زيادة سعر الفائدة

منذ دقيقتين
الذهب

الذهب

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تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس، بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأمريكي سيتسمك بزيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعيه في يونيو حزيران ويوليو تموز.

ويمكن أن يضر رفع الفائدة بالذهب كأحد الأصول التي لا تدر عائدا.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى1844.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1844.20 دولار.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الذي عقد في الثالث والرابع من مايو أيار أن كل المشاركين في الاجتماع ساندوا زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي لمحاربة التضخم، على الرغم من أن ذلك لم يكن مفاجأة بالنسبة للسوق.

المعدن الأصفر في طريقه لتسجيل انخفاض للشهر الثاني على التوالي بعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في وقت سابق من الشهر الجاري على خلفية ارتفاع الدولار. وزادت أسعار الذهب بأكثر من ثلاثة بالمئة منذ تراجع الدولار.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 21.83 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 937.53 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2001.41 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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