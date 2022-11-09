الأربعاء 15 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 9 نوفمبر 2022 |
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تراجع الذهب مع صعود الدولار

منذ 57 دقيقة
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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تراجع الذهب الأربعاء من أعلى مستوى منذ شهر الذي سجله في الجلسة السابقة، ومع ذلك ظلت الأسعار في نطاق ضيق نسبيا، إذ يواصل المستثمرون الحذر في انتظار بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1709.60 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1712.30 دولار.

وقفزت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة الثلاثاء لتتجاوز مستوى 1700 دولار المهم، مستفيدة من تراجع الدولار وعائدات السندات إلى جانب عمليات شراء فنية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج، كما ارتفعت عائدات السندات الأمريكية في التعاملات الآسيوية.

ويستمر تركيز المستثمرين على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر إصداره غدا الخميس. ومن المرجح أن تقدم البيانات مؤشرات عن احتمالات رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويتوقع اقتصاديون في وول ستريت تباطؤا في كل من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي إلى 0.5 بالمئة و6.5 بالمئة على الترتيب، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

ويتوقع المتعاملون الآن أن من المحتمل بنسبة 67 بالمئة رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، مقابل احتمال بنسبة 33 بالمئة لرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي في ديسمبر كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.29 دولار. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1002.76 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1903.59 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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