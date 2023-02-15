تراجع الذهب مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء مع صعود الدولار بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر 2021 مما زاد مخاوف المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” في تشديد السياسة النقدية.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1845.96 دولار للأوقية “الأونصة”، بعدما هوت لأدنى مستوياتها منذ أوائل يناير\كانون الثاني أمس الثلاثاء14\2\2023، وخسرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1856.60 دولار.

ويثني ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين عن وضع أموالهم في أصول لا تدر عائدا مثل الذهب.

وقال مات سيمسون، محلل الأسواق الكبير لدى “سيتي إندكس”، “من المرجح أن يؤثر أي تشديد آخر للسياسة النقدية على الذهب في المستقبل المنظور”.

وأضاف “لكن مع تباطؤ الزخم النزولي بالسوق وإغلاق الذهب مستقرا “أمس الثلاثاء14\2\2023″ بالرغم من ارتفاع التضخم ربما يواجه المسار نقاط مقاومة أقل ويتجه إلى ارتفاع طفيف عن المستويات الحالية”.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة الشهر الماضي تماشيا مع التوقعات. وفي 12 شهرا حتى يناير\كانون الثاني، ارتفع المؤشر 6.4 بالمئة وهي أقل زيادة منذ أكتوبر\تشرين الأول 2021 لكنها أعلى قليلا مما كان متوقعا.

وقال مسؤولون بالمركزي الأمريكي أمس الثلاثاء 14\2\2023 إن البنك يحتاج للاستمرار في زيادة أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت أسعار الفضة في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.74 دولار للأوقية وخسر البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 927.06 دولار وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1493.76 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس\آب 2019 في الجلسة الماضية.