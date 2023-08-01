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تراجع الطلب العالمي على الذهب في الربع الثاني من 2023

منذ 7 دقائق
احتياطي الذهب

الذهب

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قال مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد التعاملات خارج البورصة انخفض اثنين بالمئة على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

إلا أنه أضاف في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب أن الطلب ظل قويا بين أبريل نيسان ويونيو حزيران من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عاما في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق. وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران في أي عام منذ عام 2000.

وأضاف المجلس أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركا رئيسيا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحساب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب سبعة بالمئة إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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