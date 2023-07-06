تراجع العجز التجاري الأميركي في أيار مع انخفاض الواردات

تقلص العجز التجاري الأميركي في أيار مع انخفاض الواردات إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2021 حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تباطؤ الطلب المحلي.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس 6/7/2023 إن العجز التجاري انخفض 7.3 بالمئة إلى 69 مليار دولار.

وانخفضت واردات السلع والخدمات 2.3 بالمئة إلى 316.1 مليار دولار وهو أدنى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.

وسجلت واردات الإمدادات والمواد الصناعية، التي تتضمن النفط الخام والمواد الغذائية، تراجعا حادا. وبلغت وارادات البترول أدنى مستوياتها منذ آب 2021.

وانخفضت الصادرات 0.8 بالمئة إلى 247.1 مليار دولار. وتراجعت صادرات السلع 1.5 بالمئة إلى 164.8 مليار دولار. وسجلت صادرات الإمدادات والمواد الصناعية أدنى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2021، بينما سجلت صادرات المواد الغذائية أقل مستوياتها في حوالي عامين. وتراجعت صادرات البترول لأدنى مستوى منذ ديسمبر تشرين الأول 2021.