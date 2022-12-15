تراجع العقود الآجلة الأمريكية للقمح

تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذرة والقمح، الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 11 يوما في اليوم السابق، مع انتظار المتعاملين للمزيد من الأنباء المتفائلة قبل رفع أسعار الحبوب عن المستويات المرتفعة الأخيرة.

وارتفعت أسعار فول الصويا، لتتخلص من الهبوط في ختام تعاملات اليوم السابق، وسط آمال المستثمرين في أن يظل الطلب على الصادرات من الإمدادات الأمريكية من البذور الزيتية قويا حتى يبدأ المزارعون البرازيليون في حصاد محاصيلهم.

ولم تسجل الأسعار في قطاع الزراعة تحركا يذكر في الغالب، مع ترقب المتعاملين لقرار سعر الفائدة الذي أصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتزامن مع أواخر الجلسة.

ورفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، كما توقع ارتفاع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس إضافية على الأقل بحلول نهاية عام 2023.

وارتفعت عقود فول الصويا تسليم يناير كانون الثاني عند التسوية سنتين ونصف السنت إلى 14.82 وربع السنت للبوشل.

واختتمت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في بورصة شيكاجو التعاملات على انخفاض ثلاثة سنتات عند 6.50 دولار ونصف السنت للبوشل.

كما اختتم القمح الشتوي الأحمر اللين تسليم مارس آذار التعاملات على تراجع سنت ونصف إلى 7.49 دولار وربع السنت للبوشل، والقمح الشتوي الأحمر الصلد تسليم مارس آذار إلى 8.50 دولار ونصف سنت للبوشل.