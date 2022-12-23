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تراجع الليرة التركية عند 18.7 مقابل الدولار

منذ ساعة واحدة
الليرة التركية مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار

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تراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي جديد عند 18.7 مقابل الدولار الجمعة، مواصلة خسائرها هذا العام التي تجاوزت 29 بالمئة على الرغم من سعي أنقرة لتطبيق سياسات جديدة لإحكام السيطرة على سعر صرف العملة المحلية.

وانخفضت الليرة 44 بالمئة في 2021 لأسباب أهمها سلسلة من عمليات الخفض الكبير للفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.

وأصبحت العملة أقل تأثرا بقرارات السياسة النقدية بفعل برنامج لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة ومبيعات الحكومة غير المباشرة من النقد الأجنبي للسوق.

وظلت الليرة مستقرة نسبيا منذ أغسطس\آب على الرغم من خفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام بمقدار 500 نقطة أساس إلى تسعة بالمئة على الرغم من اقتراب التضخم من 85 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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