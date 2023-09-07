تراجع الناتج الصناعي لألمانيا أكثر من المتوقع في يوليو

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي، الخميس، إن الناتج الصناعي لألمانيا انخفض أكثر قليلا من المتوقع في يوليو تموز مما يلقي الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع بعد تراجع أكبر اقتصاد أوروبي في الشتاء.

وانخفض الإنتاج 0.8 بالمئة في يوليو تموز مقارنة بالشهر السابق. وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا انخفاض الناتج الصناعي 0.5 بالمئة.

وكشفت البيانات أنه على أساس فصلي، وهو أقل تقلبا من الشهري، انخفض الناتج الصناعي 1.9 بالمئة بين مايو أيار ويوليو تموز عن الربع السابق.

وشهد قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا عاما صعبا حتى الآن بسبب انخفاض الطلبيات وتعثر الإنتاج وارتفاع الأسعار. وانخفض مؤشر إتش.سي.أو.بي النهائي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية للشهر السادس على التوالي في يوليو تموز.

ووفقا للبيانات، انكمش الناتج الصناعي (الصناعات التحويلية باستثناء الطاقة والبناء) 1.8 بالمئة في يوليو تموز مقارنة بيونيو حزيران، بينما تراجع إنتاج السلع الرأسمالية 2.9 بالمئة وانخفض إنتاج السلع الاستهلاكية واحدا بالمئة.