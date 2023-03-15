تراجع النفط بفعل مخاوف من القطاع المصرفي

واصل النفط خسائره، الأربعاء، مع تسجيل خام برنت أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر إذ أثار القلق بشأن بنك كريدي سويس مخاوف الأسواق العالمية، ليحد ذلك من التأثير الإيجابي لتوقعات بانتعاش الطلب الصيني على النفط.

وتلاشت المؤشرات على العودة إلى الهدوء والاستقرار بعد أن قال البنك الأهلي السعودي، أكبر مستثمر في كريدي سويس، إنه لا يستطيع تقديم المزيد من السيولة للبنك السويسري مما أدى إلى انخفاض سهمه والأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام 1.21 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 76.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 1135 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.20 دولار، أو 1.7 بالمئة عند 70.13 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق بفضل أرقام أظهرت انتعاش النشاط الاقتصادي الصيني في أول شهرين من عام 2023 بعد إنهاء القيود الصارمة لاحتواء كوفيد-19.

وخسر خاما القياس أكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر بضغط من مخاوف من أن يؤدي انهيار بنك سيليكون فالي وبنك أمريكي آخر إلى أزمة مالية من شأنها أن تؤثر على الطلب على الوقود.

وقدم التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء دعما من خلال التوقع بزيادة الطلب الصيني على النفط، بعد يوم من رفع أوبك لتوقعاتها المتعلقة بنمو الطلب الصيني لعام 2023.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مخزونات النفط الأمريكية الرسمية التي تصدر لاحقا اليوم الأربعاء.