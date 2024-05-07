تراجع الين الياباني مقابل الدولار اليوم الثلاثاء إذ أثرت فروق أسعار الفائدة على العملة رغم تحذيرات جديدة من مسؤولين يابانيين بعد جولتين من تدخل يشتبه في أنه نتج عن موجة لبيع الدولار في الأسبوع الماضي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.36 بالمئة إلى 0.6601 دولار أمريكي، متراجعا عن أعلى مستوى سجله يوم الجمعة عند 0.6650 دولار أمريكي، وهو المستوى الذي سجله سابقا في الثامن من مارس آذار.

وربح الدولار الأمريكي 0.44 بالمئة ليصعد إلى 154.5635 ين ياباني، مواصلا مكاسبه بعد ارتفاعه 0.58 بالمئة أمس الاثنين.

وهبط الين يوم الجمعة إلى 151.86 ين للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل نيسان، إذ فاقمت بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية التي جاءت أقل من المتوقع الخسائر بعد بيانات بنك اليابان التي أشارت إلى أن التدخل الرسمي كان من الممكن أن يصل إلى نحو تسعة تريليون ين (58.37 مليار دولار).

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، 0.04 بالمئة إلى 105.19، بعد انخفاضه إلى 104.52 يوم الجمعة.

واستقر اليورو عند 1.07655 دولار وتراجع الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2552 دولار.

(الدولار = 154.2000 ين)