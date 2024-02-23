تراجع الين الياباني وسط سعي المتداولين للاستفادة من تباين أسعار الفائدة

شهد الين تراجعا لمستويات متدنية جديدة أمام اليورو والجنيه الإسترليني وغيرهما من العملات هذا الأسبوع ويتجه نحو الانخفاض الأسبوعي الرابع أمام الدولار مع سعي المستثمرين للاستفادة من العوائد الأفضل في كل مكان تقريبا باستثناء اليابان حيث ستظل أسعار الفائدة هناك قرب الصفر لبعض الوقت.

وهوى الين 6.4 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام.

وانخفض الين 0.6 بالمئة مقابل اليورو هذا الأسبوع ليلامس أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال الليل عند 163.45 لليورو. كما انخفض بنفس الهامش أمام الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2015 عند 190.83.

وكانت تحركات الين مقابل الدولار أكثر تواضعا وسط احتمال بأن يؤدي انخفاضه إلى تدخل السلطات في الأسواق.

وزاد الدولار 0.1 بالمئة ليتداول عند 150.41 ين هذا الأسبوع. وجاءت التحركات محدودة في وقت مبكر من اليوم الجمعة في آسيا.

ويمكن للمستثمرين الاستفادة من تباين أسعار الفائدة، عبر ما يسمى تداول المناقلة، وذلك عن طريق الاقتراض بالين بحوالي صفر بالمئة وشراء أصول تدر دخلا بعملات أخرى.

ومع تراجع رهانات الأسواق على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا، مما يعني أن العوائد ستظل مرتفعة، أصبحت هذه الممارسة مربحة.

وارتفع الدولار الأسترالي الذي تجاوز متوسط تحركه خلال 200 يوم هذا الأسبوع، 0.1 بالمئة إلى 0.6563 دولار اليوم الجمعة محققا مكاسب أسبوعية 0.5 بالمئة، وهي الأكبر في شهرين.

كما يتجه اليورو لتحقيق أكبر مكاسبه في شهرين على خلفية التراجع المستمر في توقعات خفض أسعار الفائدة لهذا العام.

ووصل اليورو في أحدث التداولات إلى 1.0836 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة خلال الأسبوع إلى 103.91.

وزاد الإسترليني 0.5 بالمئة خلال الأسبوع إلى 1.2658 دولار.

ويسجل اليوان الصيني أداء مستقرا منذ عطلة العام القمري الجديد، وتحرك بالكاد هذا الأسبوع عن مستوى 7.1937 لكل دولار على الرغم من التخفيضات الحادة في أسعار فائدة الرهن العقاري بالصين.