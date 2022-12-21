تراجع الين بعد صعوده عقب تعديل سياسة بنك اليابان

تراجع الين في جلسة متقلبة، الأربعاء، متخليا عن بعض مكاسبه في اليوم السابق عندما عدل بنك اليابان المركزي إحدى سياساته على نحو مفاجئ لتقفز العملة اليابانية أربعة بالمئة مقابل الدولار.

وقرر بنك اليابان تعديل سياسة “التحكم في منحنى العائد” أمس الثلاثاء بينما ترك سياساته الأوسع نطاقا دون تغيير.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل الين اليوم الأربعاء بعد أن تراجع 3.8 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد مقابل العملة اليابانية منذ 24 عاما.

وقال جون دويل، نائب رئيس التعامل والتداول في مونكس بالولايات المتحدة “أعتقد أن تحرك أمس كان مبررا، لكنه ربما كان كبيرا بعض الشيء، لذا فإن التراجع الطفيف سيكون أمرا طبيعيا اليوم”.

وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الأربعاء مع وصول الاقتراض العام البريطاني إلى مستوى قياسي في نوفمبر تشرين الثاني، مما يبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.2105 دولار.

ولم يطرأ تغير كبير على الدولار الكندي اليوم وسجل نحو 1.3614 مقابل الدولار، إذ ظل المستثمرون مترددين بشأن ما إذا كان بنك كندا سيواصل التشديد النقدي الشهر المقبل بعد بيانات متباينة للتضخم في شهر نوفمبر تشرين الثاني.

في غضون ذلك، تراجعت عملة بتكوين 0.4 بالمئة عند 16826دولارا إذ تكافح العملات الرقمية للتعافي من الخسائر الحادة الناتجة عن الانهيار الكبير في سوق العملات المشفرة.