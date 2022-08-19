الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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تراجع اليورو والإسترليني لأدنى مستوى في شهر أمام الدولار

منذ 44 دقيقة
الدولار واليورو

الدولار واليورو

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تراجع اليورو والجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في شهر أمام الدولار الأمريكي الجمعة، مع قلق المستثمرين من المزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بعد أن كرر مسؤولون في المركزي الأمريكي القول إن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74 وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو تموز، والمؤشر في سبيله للصعود 1.9 بالمئة هذا الأسبوع ليكون أفضل أداء له في عشرة أسابيع.

واستقر اليورو عند 1.0084 دولار بعد أن لامس أقل مستوى له منذ 15 يوليو تموز، وتراجع الإسترليني 0.4 بالمئة لأدنى مستوى في شهر مسجلا 1.1882 دولار.

واليورو في طريقه لتراجع نسبته 1.7 بالمئة منذ الجمعة الماضية، مما سيجعله أسوأ أسبوع منذ الثامن من يوليو تموز، أما الجنيه الإسترليني فعلى وشك تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عام مع توقعات بأن يصل تراجعه الأسبوعي لاثنين بالمئة.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني إلى 136.76 وهو أعلى مستوى منذ 27 يوليو تموز، وتراجع اليوان الصيني لأقل مستوى في ثلاثة أشهر إلى 6.8150 للدولار في المعاملات المحلية بعد أن قلل البنك المركزي الصيني كثيرا نقطة المنتصف الاسترشادية ومع توقع المتعاملين لتراجع أكبر بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تراجعت بتكوين سبعة بالمئة مسجلة 21793 دولارا وانخفضت إيثر 5.8 بالمئة إلى 1737 دولارا.

    المصدر :
  • رويترز

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