تراجع بورصات الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق الأربعاء قبل موسم إعلان الأرباح الفصلية مع تراجع أسعار النفط رغم تحسن المعنويات نتيجة زيادة الرهان على خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية.

واستقر المؤشر السعودي عند الإغلاق بعد مكاسب لأربع جلسات.

وذكر جوزيف ضاهرية المدير الإداري في تيك ميل أن البورصة السعودية شهدت تحركات محدودة اليوم وظلت مستقرة نسبيا مع استمرار السوق على مسارها غير المؤكد ضمن النطاق السعري.

وأفاد موقع آي.إف.آر للأخبار المالية أن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط بدأت بيع سندات على ثلاث مراحل. وقال مصدر مطلع لرويترز من قبل إن الشركة قد تجمع بذلك ثلاثة مليارات دولار على الأقل.

وهبط سهم أرامكو 0.2 بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.1 بالمئة مدعوما بزيادة سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.3 بالمئة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تصريحات أمام الكونجرس إن اقتصاد الولايات المتحدة “لم يعد محموما” مع تباطؤ سوق العمل من ذروة نشاطها إبان جائحة كوفيد-19 مما يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة بات أكثر ترجيحا.

واستقر مؤشر أبوظبي عند الإغلاق.

وذكر ظاهرية أن حالة عدم اليقين استمرت إلى حد ما في أبوظبي خلال الجلسات الثلاث الماضية متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق مما حد من إمكانية انتعاش السوق السعودية.

واستقرت أسعار النفط الخام، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، مع تثبيت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل. وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي على الأرجح.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 84.55 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة مع هبوط سهم طلعت مصطفى القابضة واحدا بالمئة.