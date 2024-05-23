تراجع بورصات الخليج بعد محضر اجتماع المركزي الأمريكي

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الخميس بقيادة المؤشر القطرى، بعد أن أثر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول السياسة النقدية بالسلب على معنويات المستثمرين.

وأشار مسؤولو المركزي الأمريكي خلال اجتماعهم في 30 أبريل نيسان والأول من مايو أيار إلى أنهم ما زالوا على ثقة بأن ضغوط الأسعار سوف تتراجع ولو ببطء لكن محضر الاجتماع أشار إلى مناقشة احتمال تشديد السياسة النقدية إذا تحقق خطر ارتفاع التضخم.

ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية.

وانخفض المؤشر القطري 1.5 بالمئة مع تكبد جميع الأسهم المدرجة عليه خسائر، بقيادة أسهم المواد والعقارات والطاقة والأسهم المالية.

وخسر سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 1.7 بالمئة وهبط سهم صناعات قطر 1.6 بالمئة.

وهوى المؤشر السعودي 1.3 بالمئة، مع تراجع جميع القطاعات تقريبا. وخسر سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.4 بالمئة وسهم الاتصالات السعودية، أكبر مشغل للاتصالات في المملكة، 2.5 بالمئة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.9 بالمئة إلى 8890، في تراجع لليوم الرابع على التوالي، مسجلا أدنى مستوى في أكثر من عامين. وانخفض سهم مجموعة ملتي بلاي ستة بالمئة وسهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 8.2 بالمئة ليغلق عند 11.68 درهم للسهم، وهو أدنى مستوى له منذ إدراجه في يونيو حزيران 2021.

وقالت شركة ألفا ظبي أمس الأربعاء إنها أنهت مناقشة الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة ماتيتو القابضة لتطوير مشروعات المياه ومعالجة الصرف الصحي ومقرها الإمارات.

ومن بين الأسهم التي تكبدت خسائر، سهم مجموعة فينيكس لتعدين العملات المشفرة الذي تراجع 6.7 بالمئة إلى 1.68 درهم للسهم، وهو أدنى مستوى منذ إدراجه في عام 2023.

ونزل مؤشر دبي 0.8 بالمئة، متأثرا بتراجع 1.1 بالمئة في سهم إعمار العقارية، و1.9 بالمئة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمئة مع تراجع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) 7.1 بالمئة لكن سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) تقدم 5.3 بالمئة.

وقالت شركة فيليب موريس إنترناشيونال أمس الأربعاء إنها استحوذت على حصة أقلية غير مباشرة قدرها 14.7 بالمئة في الشركة الشرقية، أكبر شركة لتصنيع السجائر في مصر.

ومن بين الأسهم الأخرى التي حققت أرباحا، ارتفع سهم إي.إف.جي القابضة 3.3 بالمئة، بعد أن أعلن أكبر بنك استثماري في مصر عن زيادة 110 بالمئة في صافي أرباحه الفصلية.