تراجع بورصات الخليج مقتفية أثر الأسهم الآسيوية

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مقتفية أثر الأسهم الآسيوية مع تقليص المستثمرين توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع ترقبهم بيانات الوظائف الأمريكية.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة الساعة 1530 بتوقيت جرينتش، وستُنشر بيانات التوظيف الأوسع، التي أظهرت الشهر الماضي علامات على تباطؤ سوق التوظيف، يوم الجمعة.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار وتتابع عن كثب سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مما يجعل المنطقة تتأثر بشكل مباشر بتشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مع تراجع سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 0.2 بالمئة وهبوط سهم مصرف الإنماء 0.7 بالمئة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط في ظل حالة الضبابية بشأن تخفيضات أوبك+ الطوعية للإنتاج واستمرار التوترات في الشرق الأوسط والبيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من الولايات المتحدة.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة.

ومن بين الأسهم الفردية تجاوز مجموعة فينيكس العاملة في مجال تكنولوجيا العملات المشفرة في أول طرح له سعر الإدراج بنسبة 50 بالمئة مع إتاحة 907 ملايين سهم للتداول.

وجرى تداول الأسهم بسعر 2.25 درهم للسهم عند الفتح في بورصة أبوظبي مقابل سعر الطرح البالغ 1.50 درهم.

وانخفض مؤشر دبي 0.6 بالمئة مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة وهبوط سهم سالك للتعريفة المرورية 2.5 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.5 بالمئة مع انخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 1.2 بالمئة.