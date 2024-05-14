تراجع بورصات الخليج وسط نتائج مالية ضعيفة

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج الثلاثاء بقيادة المؤشر السعودي بفعل نتائج ضعيفة للشركات، بينما يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية لتحديد مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وانخفض المؤشر السعودي 1.1 بالمئة إلى 12121 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر مع خسائر في جميع الأسهم المدرجة بقيادة مؤشرات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والعقارات.

وانخفض سهم البنك الأهلي السعودي 1.4 بالمئة وسهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 4.2 بالمئة.

وأعلنت بترورابغ اتساع خسائرها الفصلية إلى 1.37 مليار ريال من 964 مليون ريال في العام السابق.

ومن بين الخاسرين سهم إعمار المدينة الاقتصادية الذي انخفض 5.2 بالمئة بعد اتساع خسائر الشركة في الربع الأول.

وانخفض مؤشر دبي 0.9 بالمئة مع تراجع في معظم القطاعات.

وخسر سهم إعمار العقارية 2.2 بالمئة وسهم العربية للطيران 5.2 بالمئة.

وأعلنت العربية للطيران منخفض التكلفة أمس الاثنين تراجع أرباحها الفصلية بنسبة 22 بالمئة.

وفقد المؤشر القطري 0.2 بالمئة من قيمته بعد مكاسب لأربع جلسات متتالية، بعدما تأثر بهبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 بالمئة وسهم صناعات قطر 1.2 بالمئة.

وخسر المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.4 بالمئة مع تراجع سهم مجموعة ألفا ظبي 1.2 بالمئة وسهم بنك أبوظبي الأول 1.3 بالمئة.

وتراجع سهم فرتيجلوب 1.5 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة لتصنيع الأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاض صافي أرباح الربع الأول بنحو 14 بالمئة.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الأربعاء بحثا عن مؤشرات حول موعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 بالمئة مع تراجع معظم القطاعات. وانخفض سهم الشركة الشرقية للدخان 2.2 بالمئة وسهم إي.فاينانس 2.3 بالمئة.

وصعد سهم شركة فوري أربعة بالمئة بعد أن أعلنت شركة المدفوعات الرقمية نمو أرباحها الفصلية بواقع 134.8 بالمئة.