تراجع بورصتي الإمارات بسبب انخفاض أسعار النفط

تراجعت بورصتا الإمارات اليوم الجمعة تحت ضغط من انخفاض أسعار النفط الخام بعدما أثارت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وألمانيا المخاوف من أن التضخم قد يطيل فترة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة ويحد من الطلب على الوقود.

وانخفضت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال في الخليج، اليوم الجمعة مع هبوط خام برنت 0.74 بالمئة إلى 80.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش.

وأظهرت بيانات أمس الخميس انخفاض عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، بينما أظهر مؤشر مديري المشتريات لستاندرد اند بورز جلوبال أن النشاط التجاري توسع بأسرع مما توقعه خبراء الاقتصاد في مايو أيار.

وعادة ما تسترشد السعودية والإمارات وقطر بأي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية لأن معظم عملات دول الخليج مربوطة بالدولار.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من 27 شهرا متأثرا بانخفاض سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 6.9 بالمئة ونزول سهم منصة بيور هيلث القابضة للرعاية الصحية في الإمارة 5.8 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم شركة فينيكس لتعدين العملات المشفرة 4.8 بالمئة ليسترد عافيته بعد ست جلسات متتالية من خسائر جعلته ينزل إلى ما دون سعر الإدراج.

لكن سهم بالمز سبورتس قفز 2.6 بالمئة بعد أن استحوذت الشركة على 80 بالمئة من مركز ياس للعلاج الطبيعي.

وانخفض مؤشر دبي 0.3 بالمئة عند الإغلاق وخسر 1.4 بالمئة على مدار الأسبوع ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر كانون الأول مع هبوط سهمي إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني 1.6 بالمئة لكل منهما.

ونزل مؤشر أبوظبي 2.3 بالمئة في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول.