تراجع تأييد "بايدن" بين الناخبين العرب في أمريكا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي تراجعًا كبيرًا في تأييد الرئيس الديمقراطي جو بايدن بين الناخبين من أصول عربية في الولايات المتحدة، مقارنة بالحملة الانتخابية الماضية.

وأجرى المعهد العربي الأمريكي استطلاعًا شمل 900 مواطن أمريكي من أصول عربية في أربع ولايات رئيسية هي فلوريدا وميشيغان وبنسلفانيا وفرجينيا، والتي يُعتقد أن نتائج الانتخابات فيها ستكون حاسمة بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن نسبة تأييد بايدن بين الأمريكيين من أصول عربية تراجعت إلى 20% فقط، مقارنة بـ 60% أثناء الحملة الانتخابية عام 2020. يُظهر هذا التراجع فقدان بايدن لجزء كبير من دعم هذه الشريحة المهمة من الناخبين، مما قد يؤثر على حظوظه في الانتخابات القادمة.

ويشار إلى أن سبب هذا التراجع هو موقف الإدارة الأمريكية من النزاع في قطاع غزة ودعمها المستمر لإسرائيل، التي تواصل العملية العسكرية ضد حركة “حماس” وفصائل أخرى منذ 7 أكتوبر 2023، ردا على هجوم غير مسبوق من قبل “حماس”.

وحسب تقديرات المعهد، خسر بايدن 177 ألف صوت في تلك الولايات، بما في ذلك 91 ألف صوت في ولاية ميشيغان لوحدها، على سبيل المثال.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نحو ثلث الأمريكيين من الأصول العربية مستعدون للتصويت لصالح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

وقدر المعهد عدد الأمريكيين من الأصول العربية بحوالي 3.7 مليون نسمة، بينما يبلغ العدد الإجمالي لسكان الولايات المتحدة نحو 342 مليونا.