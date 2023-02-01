الأربعاء 10 رجب 1444 ﻫ - 1 فبراير 2023 |
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تراجع تضخم منطقة اليورو بأكثر من المتوقع

منذ 5 دقائق
منطقة اليورو

منطقة اليورو

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تراجع تضخم منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في يناير كانون الثاني لكن ربما يكون التراجع محدودا إذ ظل نمو الأسعار ثابتا وأُثيرت مخاوف بالفعل حول موثوقية الأرقام.

وأظهرت البيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) (الأربعاء 1-2-2023) أن التضخم هبط في تكتل العملة المؤلف من 20 دولة إلى 8.5 بالمئة الشهر الماضي نزولا من 9.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وجاءت النسبة أقل من توقع باستطلاع أجرته رويترز بأن تكون تسعة بالمئة.

ونمو الأسعار في هبوط متسارع منذ وصوله إلى الذروة عند نسبة قياسية بلغت 10.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول لكن البنك المركزي الأوروبي تعهد بالفعل بالمزيد من علميات رفع أسعار الفائدة، متخوفا أن من دون تكاليف اقتراض أعلى ربما يظل التضخم مترسخا عند مستوى يفوق اثنين بالمئة المستهدفة.

وفي حكم المؤكد تقريبا أن المركزي الأوروبي سيرفع خلال اجتماعه غدا الخميس سعر الفائدة بنصف بالمئة لتصل إلى 2.5 بالمئة ويظل التساؤل الأكبر هو بشأن ما سيلمح إليه البنك بشأن تشديد السياسة النقدية فيما بعد

    المصدر :
  • رويترز

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