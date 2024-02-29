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تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية لأدنى مستوى في 22 شهرا

منذ 56 دقيقة
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

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تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية لأدنى مستوى في 22 شهرا، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

فقد أظهرت بيانات لستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس اليوم الخميس أن تكلفة التأمين على الديون المصرية بالعملة الصعبة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2022.

كما ارتفعت سندات الدولة المثقلة بالديون بعد أن أعلنت الحكومة عن صفقة استثمارية كبرى بمليارات الدولارات مع الإمارات يوم الجمعة.

وخلال تعاملات اليوم الخميس، تراجعت التكلفة الأولية لعقود مقايضة مخاطر الائتمان لمصر لأجل خمس سنوات إلى 18 نقطة أساس، من 29 نقطة أساس قبل أسبوع السابق. وسجلت العقود التقليدية المستخدمة في التأمين على الدين من مخاطر التخلف عن السداد 586.54، وهو أيضا أدنى مستوى منذ ابريل نيسان 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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