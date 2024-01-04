الخميس 22 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 4 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع جديد لأنشطة الأعمال في منطقة اليورو خلال ديسمبر

منذ 15 دقيقة
منطقة اليورو

منطقة اليورو

A A A
طباعة المقال

أظهر مسح الخميس أن انكماش أنشطة الأعمال في منطقة اليورو استمر في نهاية عام 2023 بسبب التراجع المتواصل في قطاع الخدمات المهيمن، مما يشير إلى أن اقتصاد التكتل يعاني من الركود.

جرى تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن ستاندرد اند بورز – والذي ينظر إليه على أنه مقياس جيد لحالة الاقتصاد العامة – بالرفع لشهر ديسمبر\كانون الأول ليطابق 47.6 نقطة المسجلة في نوفمبر\تشرين الثاني بعد تقدير أولي بلغ 47 نقطة، لكنه ظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع.

ويشير ذلك إلى أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، والذي انكمش 0.1 في المئة في الربع الثالث من عام 2023، من المحتمل أن ينكمش مرة أخرى في الربع الأخير، وهو ما يمثل التعريف الفني للركود.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 48.8 نقطة من 48.7 نقطة في نوفمبر\تشرين الثاني .

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري إن “قطاع الخدمات لم يصل لحالة الركود بعد، لكن الأجواء أبعد ما تكون عن النمو، هناك نقص في الدلائل الواضحة التي تشير إلى عودة وشيكة إلى التوسع القوي”.

وأضاف أن “مؤشر مديري المشتريات المركب… يدق ناقوس الخطر بشأن الركود في منطقة اليورو”، قائلا إن نموذجه الاقتصادي يتوقع انكماشا في الربع الرابع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من مكان الانفجار في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني
إيران.. إعلام رسمي: تقارير غير مؤكدة عن إطلاق نار في كرمان
كوريا الجنوبية
بعد حادثة الطعن.. زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يغادر العناية المركزة
غارات إسرائيلية على عزة
غزة تحت النار
لوموند: حرب غزة عمقت عزلة إسرائيل في العالم

الأكثر قراءة

شعار الجماعة الإسلامية
الجماعة الإسلامية تنعي شهيدين في عملية اغتيال العاروري
من الضاحية الجنوبية إثر جريمة اغتيال صالح العاروري (النهار)
"الأمر أشبه بزلزال".. صورٌ صباحيّة من الضاحية بعد اغتيال العاروري
الناقورة
بعد تهديدات نصر الله.. مسيرة إسرائيلية تغتال قيادياً في حزب الله في الناقورة