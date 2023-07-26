تراجع حدة حرائق الغابات في اليونان

تراجعت، الأربعاء حدة حرائق الغابات المستعرة في أنحاء اليونان منذ أكثر من أسبوع، بينما ما زال رجال الإطفاء يكافحون على جبهات عدة للسيطرة على النيران التي قتلت ثلاثة أشخاص وتسببت في إجلاء آلاف السياح من البلاد.

وكان رجال الإطفاء يكافحون حريقا مستعرا في جزيرة إيفيا حيث لقى طياران حتفهما أمس الثلاثاء عندما تحطمت طائرتهما التي كانت تلقي بالمياه لإخماد الحرائق في سفح جبل. وعُثر على جثة راعي ماشية عمره 41 عاما كان مفقودا منذ يوم الأحد محترقة في كوخ بمنطقة نائية.

وقالت إدارة الإطفاء إن العشرات من رجالها في جزيرة رودس يحاولون إخماد الحرائق على ثلاث جبهات منذ أكثر من أسبوع بعد اندلاع حرائق الغابات. وفر أكثر من 20 ألف سائح أجنبي وساكن محلي من الفنادق الممتدة على ساحل الجزيرة مطلع الأسبوع

وسعت الحكومة اليونانية اليوم الأربعاء لاحتواء الضرر الذي لحق بسمعة الجزيرة التي تعد إحدى مصادر الدخل الرئيسية في البلاد.

وتعتمد اليونان بشكل أساسي على السياحة لاسيما في رودس وهي من أكبر جزر البلاد وأكثر المقاصد السياحية بها في الصيف، إذ تجذب زهاء 1.5 مليون سائح اجنبي خلال أشهر الصيف.

وغادر نحو ثلاثة آلاف سائح رودس إلى بلادهم في رحلات جوية حتى أمس الثلاثاء بينما ألغت شركات سياحة رحلات مستقبلية. وألغت شركة السياحة البريطانية تي.يو.آي رحلاتها إلى رودس إلى يوم الجمعة.

وعلى صعيد آخر قال حاكم محلي إنه يشتبه في أن حريقا شب الليلة الماضية في جزيرة كورفو دون أن يشكل تهديدا على المنازل قد يكون أُضرم متعمدا.

وتنتشر حرائق الغابات في اليونان في فصل الصيف لكن ظروف الطقس الأكثر حرارة وجفافا نتيجة تغير المناخ حولت البلاد إلى منطقة ساخنة خلال الأعوام الماضية.

ومن المقرر أن ترتفع درجات الحرارة في اليونان اليوم الأربعاء لتتجاوز 45 درجة مئوية في بعض المناطق. وقالت الحكومة اليونانية إنها ستغلق الأكروبوليس في أثينا الساعة 11 صباحا (0800 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة يوم الخميس.