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تراجع شعبية رئيس وزراء اليابان والسبب كنيسة!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2022 8:55 صباحًا
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا

رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا

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أظهر استطلاع للرأي العام تراجع الدعم لحكومة رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا”، بسبب تساؤلات حول علاقات الحزب الحاكم بكنيسة وطريقة تصدي الحكومة لجائحة فيروس كورونا.

وأصبحت الروابط مع كنيسة التوحيد، التي تأسست في كوريا الجنوبية في الخمسينيات والتي تشتهر بحفلات الزفاف الجماعية، مصدر إزعاج لكيشيدا منذ الثامن من تموز، عندما لقي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي حتفه بالرصاص، وقال الشخص الذي يشتبه بأنه قتله إن هذه الكنيسة أفلست والدته وألقى باللوم علي آبي في الترويج لها.

وأشار استطلاع أجرته صحيفة مينيتشي شيمبون اليومية، في عطلة نهاية الأسبوع، إلى انخفاض دعم كيشيدا إلى 36 في المئة من 52 في المئة قبل شهر، وهو أدنى مستوى منذ توليه منصبه في تشرين الأول الماضي.

وبلغت نسبة من يرون أن العلاقات بين كنيسة التوحيد والحزب الديمقراطي الحر الحاكم بزعامة كيشيدا تمثّل إما “مشكلة كبيرة” أو “مشكلة ما” 87 بالمئة. وبلغت نسبة من يعتقدون أنها ليست مشكلة على الإطلاق أربعة في المئة.

وأعاد كيشيدا تشكيل حكومته في العاشر من آب، واستبعد بعض أعضاء مجلس الوزراء المرتبطين بالكنيسة في محاولة لتعزيز التأييد. ولكنّ 68 في المئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم لا يوافقون على الخطوة مقابل دعم 16 في المئة هذه الخطوة.

ولا تزال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مرتفعة مما دفع 55 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إلى القول إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل الحكومة مع الموقف. وأثبتت الاختبارات يوم الأحد إصابة كيشيدا نفسه بفيروس كورونا، مما أجبره على إلغاء رحلة إلى مؤتمر للمساعدات في تونس.

    المصدر :
  • رويترز

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