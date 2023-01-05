تراجع صادرات ألمانيا في نوفمبر

تراجعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، إذ استمر الضغط على أكبر اقتصادات أوروبا بفعل ارتفاع التضخم والضبابية في الأسواق، وذلك على الرغم من انحسار أزمات سلسلة التوريد.

فقد أفادت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي، الخميس، بتراجع الصادرات 0.3 بالمئة على أساس شهري.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا 0.2 بالمئة.

جاء الانخفاض في نوفمبر تشرين الثاني بعد تعديل قراءة أكتوبر تشرين الأول بالزيادة إلى نمو 0.8 بالمئة من انخفاض 0.6 بالمئة في القراءة الأولية.

وسجلت الواردات أيضا انخفاضا فاق التوقعات بلغ 3.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، وذلك مقارنة مع متوسط آراء المحللين عند انخفاض 0.5 بالمئة.