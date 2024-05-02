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تراجع صادرات أنابيب الغاز الروسية لأوروبا خلال أبريل

منذ ساعة واحدة
الغاز الروسي

الغاز الروسي

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أظهرت حسابات رويترز الخميس أن متوسط ​​إمدادات الغاز الطبيعي اليومية من شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة إلى أوروبا انخفض في أبريل\نيسان ستة بالمئة مقارنة بمستويات مارس\آذار لكنه ارتفع 10.3 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت الحسابات، المستندة إلى بيانات من مجموعة إنتسوج الأوروبية لنقل الغاز وتقارير جازبروم اليومية عن نقل الغاز عبر أوكرانيا، أن متوسط الصادرات اليومية عبر خطوط الأنابيب انخفض إلى 83.4 مليون متر مكعب الشهر الماضي من 88.7 مليون متر مكعب في مارس\آذار، لكنها ارتفعت من 75.6 مليون متر مكعب في أبريل نيسان 2023.

وبلغت صادرات جازبروم من الغاز الطبيعي إلى أوروبا هذا العام نحو 10.2 مليار متر مكعب.

ولم تنشر جازبروم بياناتها الشهرية منذ بداية 2023. ولم ترد على طلب رويترز للتعليق.

وزودت روسيا أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر طرق مختلفة في 2022، وفقا لبيانات جازبروم وحسابات رويترز، وانخفضت الكمية العام الماضي بنحو 55.6 بالمئة لتصل إلى 28.3 مليار متر مكعب.

وفي ذروتها خلال عامي 2018 و2019، تراوحت التدفقات السنوية إلى المنطقة ما بين 175-180 مليار متر مكعب.

    المصدر :
  • رويترز

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