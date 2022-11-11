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تراجع صادرات البضائع من ألمانيا إلى روسيا بنسبة 53%

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2022 7:33 مساءً
علما روسيا وألمانيا

علما روسيا وألمانيا

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تراجعت صادرات البضائع من ألمانيا إلى روسيا بنسبة 53 بالمئة في أيلول من حيث القيمة السنوية بسبب العقوبات والقيود التي فرضتها الدول الغربية على روسيا.

وأشارت وكالة تاس مع الإشارة إلى المكتب الفدرالي للإحصاء في ألمانيا الى أن عمليات التسليم من ألمانيا إلى روسيا انخفضت على أساس سنوي بنسبة 52.9 بالمئة لتصل إلى 1.1 مليار يورو.

في الوقت نفسه، انخفضت الواردات من روسيا إلى ألمانيا بنسبة 37.4 بالمئة وبلغت 1.8 مليار يورو.

وأفيد في وقت سابق أن التضخم في ألمانيا تسارع في تشرين الأول الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 10.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 10 بالمئة في الشهر السابق.

وقال الرئيس الألماني “فرانك فالتر شتاينماير” سابقا إن العقوبات ضد روسيا لها تكاليف على ألمانيا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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