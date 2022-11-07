تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية بنسبة 30.7 بالمئة

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية (الاثنين 7-11-2022) أن البلاد صدرت نحو 14.3 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022/2023، مسجلة هبوطا بنسبة 30.7 بالمئة من 20.6 مليون طن تم تصديرها في نفس الفترة من الموسم الماضي.

وانخفضت صادرات الحبوب منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط وإغلاقها موانئ البحر الأسود في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأغذية العالمية وأثار مخاوف من نقص في الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط.

وانتهى إغلاق ثلاثة موانئ بالبحر الأسود بنهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات حتى الآن في الفترة من يوليو تموز 2022 حتى يونيو حزيران 2023 تضمنت 5.4 مليون طن من القمح و7.7 مليون طن من الذرة و1.2 مليون طن من الشعير.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا بوسعها حصاد ما بين 50 مليونا و52 مليون طن من الحبوب هذا العام، هبوطا من رقم قياسي بلغ 86 مليون طن في 2021 بسبب خسارة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية وبسبب انخفاض المحصول.