تراجع صادرات السعودية من النفط الخام في ديسمبر

تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام في شهر ديسمبر الفائت وفق تقرير لرويترز.

وأظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الاثنين أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت في ديسمبر كانون الأول لأول مرة خلال أربعة أشهر.

وانخفضت صادرات النفط الخام من أكبر مصدري النفط في العالم 0.4 بالمئة إلى 6.308 مليون برميل يوميا من 6.336 برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إنتاج السعودية من النفط الخام أساس شهري إلى 8.944 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

ووجهت الحكومة السعودية في 30 يناير كانون الثاني شركة النفط الحكومية أرامكو بوقف خطتها للتوسع النفطي واستهداف الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا. ويقل ذلك بمقدار مليون برميل يوميا عن الهدف المعلن في 2020 والذي كام مقررا تحقيقه في 2027.

وأبقت السعودية هذا الشهر على نحو غير متوقع على سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي لشهر مارس آذار للعملاء في آسيا دون تغيير عند أدنى مستوى في أكثر من عامين في إطار سعيها للحفاظ على حصتها في السوق.

وفي تناقض حاد مع وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه وقلصت توقعاتها للنمو لعام 2024.

وأظهرت بيانات ديسمبر كانون الأول أن إنتاج المصافي السعودية من الخام ارتفع 0.326 مليون برميل يوميا إلى 2.415 مليون برميل يوميا، كما انخفض حرق الخام المباشر 198 ألف برميل يوميا إلى 303 آلاف برميل يوميا، مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2022.