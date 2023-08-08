تراجع صادرات الصين في يوليو على أساس سنوي

أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين تراجعت 14.5 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز، فيما تقلصت الواردات 12.4 بالمئة، وذلك في أسوأ أداء لصادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ فبراير شباط 2020.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام في يوليو تموز ارتفعت 17 بالمئة على أساس سنوي، إذ استمرت المخزونات المحلية في الارتفاع وزادت صادرات الوقود للخارج.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن إجمالي شحنات الخام في يوليو تموز بلغ 43.69 مليون طن بما يعادل 10.29 مليون برميل يوميا.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين قد توقع تراجعا 12.5 بالمئة في الصادرات وخمسة بالمئة في الواردات.

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة بطيئة في الربع الثاني من العام مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى الوعد بمزيد من الدعم.