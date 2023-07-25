الثلاثاء 7 محرم 1445 ﻫ - 25 يوليو 2023 |
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تراجع صادرات النفط السعودية 40% في مايو على أساس سنوي

منذ 45 دقيقة
ارتفاع صادرات النفط السعودية

السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم

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أظهرت بيانات نُشرت، الثلاثاء، تراجع صادرات النفط السعودية حوالي 40 بالمئة في مايو أيار على أساس سنوي مما أثر على إجمالي صادرات المملكة، وذلك مع تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط وتراجع أسعار الخام.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن قيمة صادرات النفط تراجعت إلى 72 مليار ريال (19.20 مليار دولار) في مايو أيار مقارنة مع 115.5 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته 37.7 بالمئة. وتراجعت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات إلى 74.1 بالمئة مقارنة مع 80.8 بالمئة في مايو أيار 2022.

وتراجع إجمالي صادرات السلع 32.1 بالمئة في مايو أيار من العام الجاري إلى 97.1 مليار ريال من 143 مليار ريال في الشهر نفسه من 2022.

كانت المملكة قالت مع تراجع أسعار النفط في وقت سابق من الشهر الجاري إنها ستمدد خفضا إضافيا في إنتاج النفط بالإضافة إلى الخفض المتفق عليه ضمن تحالف أوبك+، ورفعت أسعار معظم أنواع خاماتها المتجهة إلى العملاء في آسيا في أغسطس آب للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات نشرتها مؤخرا مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) تراجع صادرات النفط الخام السعودية في مايو أيار لأدنى مستوياتها في 19 شهرا.

وانخفضت الصادرات غير النفطية -باستبعاد إعادة التصدير- 19.2 بالمئة في مايو أيار هذا العام مقارنة مع مستواها قبل عام.

وكانت الصين هي أكبر وجهة للصادرات السعودية حيث استقبلت 17.4 بالمئة من إجمالي الصادرات تليها الهند واليابان. كانت الصين أيضا أكبر مورد للسلع إلى المملكة حيث مثلت ما يتجاوز قليلا 23 بالمئة من إجمالي واردات المملكة في مايو أيار.

وزادت القيمة الإجمالية لواردات المملكة السلعية 21 بالمئة في مايو أيار من العام الجاري إلى 67.7 مليار ريال.

    المصدر :
  • رويترز

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