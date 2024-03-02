تراجع صادرات تركيا إلى روسيا 34٪ في فبراير على أساس سنوي

انخفضت صادرات تركيا إلى روسيا 34٪ في شهر شباط/فبراير الفائت على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة التركية اليوم السبت 2 آذار/مارس الجارين انخفاض صادرات تركيا إلى روسيا في فبراير /شباط 33 بالمئة على أساس سنوي إلى 670 مليون دولار، مقارنة مع 1.1 مليار دولار في فبراير شباط 2023.

وانخفضت الواردات التركية من روسيا 36.65 بالمئة الشهر الماضي إلى 1.3 مليار دولار مقارنة مع ملياري دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا أثرت على التجارة بين أنقرة وموسكو مما أدى إلى تعطيل أو إبطاء بعض المدفوعات سواء لواردات النفط أو للصادرات التركية.