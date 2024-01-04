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تراجع صافي الاحتياطيات الدولية لدى المركزي التركي

منذ 51 دقيقة
البنك المركزي التركي

البنك المركزي التركي

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أظهرت بيانات الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي تراجع بأكثر من خمسة مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر\كانون الأول إلى 34.95 مليار دولار.

وأخذت الاحتياطيات في الزيادة منذ أوائل حزيران\يونيو، في أعقاب الانتخابات الرئاسية، عندما هوت إلى سالب 5.7 مليار دولار مسجلة أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2002.

وأظهرت البيانات أيضا أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى البنك تراجع بنحو 4.7 مليار دولار في الأسبوع نفسه.

وأجريت حسابات رويترز الخميس على أساس سعر صرف 29.3973 ليرة للدولار.

    المصدر :
  • رويترز

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