الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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تراجع صافي خسائر إيفرغراند الصينية إلى 4.5 مليار دولار

منذ ساعة واحدة
شركة إيفرغراند 

شركة إيفرغراند 

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أعلنت مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري، الأحد، أنها تكبدت صافي خسائر بلغ 33 مليار يوان (4.53 مليار دولار) في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران، وذلك مقابل 66.4 مليار يوان خسرتها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تتصدر إيفرغراند أزمة تعصف بقطاع العقاارت الصيني شهدت منذ أواخر 2021 سلسلة من حالات التخلف عن سداد الديون.

وقالت المجموعة يوم الجمعة إنها استوفت توجيهات البورصة “بصورة كافية” لاستئناف تداول أسهمها المدرجة في هونج كونج، وتقدمت بطلب لاستئناف التداول اعتبارا من 28 أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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