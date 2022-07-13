الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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تراجع طفيف بالإصابات.. الصين تسجل 338 حالة جديدة

منذ 49 دقيقة
كورونا الصين

كورونا الصين

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قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إن الصين سجلت 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء منها 98 مصحوبة بأعراض و240 بلا أعراض.

وسجلت الصين 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 107 مصحوبة بأعراض و317 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 226909 إصابات مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض، دون تغير عن بيانات اليوم السابق.

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل خمس إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقارنة مع خمس إصابات أيضا في اليوم السابق، و50 إصابة محلية بلا أعراض مقابل 54 في اليوم السابق.

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