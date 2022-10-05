الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 ﻫ - 5 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع طفيف في اسعار النفط قبيل اجتماع منتجي أوبك+

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2022 8:31 صباحًا
أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

A A A
طباعة المقال

تراجعت أسعار النفط تراجعا طفيفا للغاية الأربعاء بعد ارتفاعها بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك قبيل اجتماع منتجي أوبك+ لمناقشة خفض كبير في إنتاج الخام.

وقال متعاملون إن ارتفاع الدولار كان السبب الرئيسي في انخفاض الأسعار على نحو طفيف، إذ خفض الطلب من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 91.58 دولار للبرميل، بعد صعوده 2.94 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو 0.3 في المئة، إلى 86.23 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.89 دولار في الجلسة السابقة.

وقال مصدر في أوبك لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُطلق عليه تجمع أوبك+، سيجتمعون في فيينا في وقت لاحق الأربعاء لمناقشة تخفيضات إنتاج تصل إلى مليوني برميل يوميا.

وسيكون خفض بهذا الحجم أكبر تقليص للإنتاج تقوم به أوبك+ منذ أن تضرر الطلب جراء جائحة كوفيد-19 في 2020.

وقالت تينا تينج المحللة في “سي.ام.سي ماركتس” “لن أُفاجأ إذا تحققت مقولة ‭’‬اشتر على الشائعة وبع على الخبر‭’‬ لأن الارتفاع القوي في أسعار النفط الخام قد يكون سببا في مثل هذا الخفض في الإنتاج”.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الولايات المتحدة تحث منتجي أوبك+ على تجنب إجراء تخفيضات كبيرة في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس جو بايدن إلى منع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وسيكون التأثير الحقيقي على العرض من هدف إنتاج أقل محدودا لأن العديد من دول أوبك+ تضخ بالفعل أقل بكثير من حصصها الحالية ففي أغسطس\آب، لم تحقق أوبك+ هدفها الإنتاجي بفارق 3.58 مليون برميل يوميا.

ومع ذلك ، قال محللو “إيه.إن.زد ريسيريش” في مذكرة إن الاتفاق على التخفيضات الكبيرة “سيبعث برسالة قوية مفادها أن المجموعة مصممة على دعم السوق”، مضيفين أن ذلك “سيؤدي إلى شح كبير في السوق”.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر\أيلول، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
رداً على بيونغ يانغ.. سول وواشنطن تطلقان 4 صواريخ أرض-أرض
مجلس الأمن
واشنطن تطالب باجتماع لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية.. وموسكو وبكين تعارضان
العالم يواجه أزمة في إمدادات القمح
شحّ الدولار يعطل واردات القمح للقطاع الخاص في مصر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سوبرماركت
استعدوا... موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تنتظر اللبنانيين
حارة حريك
بالفيديو: اقتحموا بلوم بنك في حارة حريك... إليكم التفاصيل
فرانسيس فوكوياما
صاحب "نهاية التاريخ" يتنبأ بانهيار روسي في غضون أيام