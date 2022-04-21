تراجع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأمريكية

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، وذلك في استمرار للمؤشرات على أن أبريل نيسان شهر آخر من النمو القوي في الوظائف.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة انخفضت ألفي طلب لتسجل ووايرة عند 184 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 16 أبريل نيسان.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسجيل 180 ألف طلب في الأسبوع الأحدث.

وتُظهر وتيرة التوظيف الأسرع أن مزيداً من الأمريكيين عادوا إلى العمل مع انخفاض حالات كوفيد وعرض أرباب العمل أجوراً أعلى.

تسارعت المخاوف بشأن سلالة دلتا المتحولة في الأسابيع الأخيرة. أعاد عدد من المدن الأمريكية فرض ارتداء القناع، وتم إلغاء الفعاليات مثل معرض نيويورك الدولي للسيارات القادم.

تزامنا مع ذلك، قام العديد من الشركات بما في ذلك “غوغل” التابعة لشركة “ألفابيت” و “أمازون” و “بلاك روك” مؤخراً بتأجيل خطة العودة للعمل من المكاتب.