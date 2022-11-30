الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين.. تراجع طفيف في إصابات كوفيد الجديدة

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2022 7:11 صباحًا
الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

A A A
طباعة المقال

قالت لجنة الصحة الوطنية الأربعاء إن الصين سجلت 37828 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء 29\11\2022، منها 4288 إصابة مصحوبة بأعراض و33540 بلا أعراض.

وسجلت الصين 38645 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3624 إصابة مصحوبة بأعراض و35021 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 37612 إصابة محلية جديدة منها 4236 مصحوبة بأعراض و33376 بلا أعراض، انخفاضا من 38421 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، دون تغير عن اليوم السابق أيضا، ليبقي العدد الإجمالي للوفيات عند 5233.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 319536 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأثار الاستياء من السياسات الصارمة لمكافحة كوفيد بعد ثلاث سنوات من بدء الجائحة احتجاجات في مدن في أنحاء البلاد في مطلع الأسبوع، بما في ذلك بكين وشنغهاي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم اليابان
اليابان تدرس شراء 500 صاروخ توماهوك بحلول 2028
المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني يرحب بصفقة غاز مع قطر.. "خطوة نحو أمن الطاقة"
مهاجر من أفغانستان يدفئ نفسه في بطانية طوارئ بعد أن أنقذته سفينة حماية بحرية فرنسية في القنال الإنجليزي
بينهم أطفال صغار.. فرنسا تنقذ 61 مهاجرا في القنال الإنجليزي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المولدات الخاصة
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
نادين نسيب نجيم
فيديو نادين نجيم يثير الجدل.. والاخيرة ترد: هيدا خطيبي و انا حرة بحياتي
كأس العالم
"طيبة القطريين تعبتني"... فيديو عن الضيافة الرائعة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي