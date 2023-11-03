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تراجع طفيف للتضخم في تركيا إلى 61.4% خلال أكتوبر

منذ ساعة واحدة
علم تركيا

علم تركيا

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أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا تراجع لأول مرة في ثلاثة أشهر إلى 61.36 بالمئة في أكتوبر\تشرين الأول، مع تراجع التداعيات الناجمة عن الانخفاض الحاد في الليرة خلال الصيف وزيادة الضرائب بعد الانتخابات.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم 3.43 بالمئة.

وكانت كلا القراءتين أقل من التوقعات. وفي استطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع زيادة التضخم على نحو طفيف إلى 62.1 بالمئة. وبلغ المعدل 61.53 بالمئة في سبتمبر\أيلول.

وزاد التضخم بعد أزمة للعملة في نهاية 2021، ولامس أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر\تشرين الأول العام الماضي. وفقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتج المحلي ارتفع 1.94 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر\تشرين الأول وسجل ارتفاعا سنويا بلغ 39.39 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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