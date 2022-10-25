تراجع طفيف للذهب مع موازنة استقرار الدولار

ظلت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار الذي وازن الدعم المحدود للمعدن النفيس من استمرار توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1646.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 1652.50 دولار.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد ما مع انخفاض اليوان الصيني، مما أدى إلى التخلص من ضغوط توقعات تخفيف الاحتياطي الاتحادي لسياساته المتشددة والاستقرار الأكبر للجنيه الإسترليني مع استعداد ريشي سوناك لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا.

وينافس الذهب الدولار كوسيلة للتحوط ضد التضخم، وتقلل مكاسب العملة من جاذبية الذهب للمشترين حاملي العملات الأخرى.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الذهب الذي لا يحقق عائدا، بينما تدعم عوائد الدولار والسندات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 19.12 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 921.63 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1991.27 دولار للأوقية.