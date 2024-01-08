تراجع عائدات سندات الخزانة يدعم ناسداك

أغلق مؤشر ناسداك الاثنين مرتفعا واحدا بالمئة على الأقل للمرة الأولى في عام 2024 بعد أن ساعد تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية على دعم أسهم الشركات العملاقة.

لكن الانخفاض الحاد في أسهم بوينج كبح مكاسب المؤشر داو جونز الصناعي‭‭‬.

وحققت شركات عملاقة مكاسب مثل أمازون التي ارتفع سهمها 2.66 بالمئة عند الإغلاق وألفابت التي تقدم سهمها 2.29 بالمئة، في الوقت الذي انخفضت فيه سندات الخزانة قبل صدور بيانات عن التضخم وعن ديون الحكومة هذا الأسبوع.

وسجلت سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عائدا أدنى مستوى عند 3.966 بالمئة.

وارتفع سهم أبل 2.42 بالمئة بعد أن قالت شركة تصنيع هواتف أيفون إن جهاز فيجن برو للواقع المختلط سيكون متاحا للبيع اعتبارا من الثاني من فبراير شباط في الولايات المتحدة.

وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 66.30 نقطة، أي 1.41 بالمئة، ليغلق عند 4763.54 نقطة.

وزاد ناسداك المجمع 319.70 نقطة، أي 2.20 بالمئة إلى 14843.77 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 216.90 نقطة، أي 0.58 بالمئة، إلى 37683.01 نقطة.