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تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الاسبوعية في اميركا

منذ 16 دقيقة
ارتفاع معدلات البطالة في أمريكا

تباين معدلات البطالة في أمريكا

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انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، إلا أن الصورة في سوق العمل تتسم بالضبابية بعد مراجعات لبيانات سابقة إثر قيام الحكومة بتحديث المعايير التي تستخدمها لقياس التقلبات الموسمية.

وقالت وزارة العمل الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى تراجعت بواقع 18 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 228 ألفا في الأسبوع المنتهي في الأول من أبريل\نيسان.

وجرت مراجعة بيانات الأسبوع السابق لتظهر طلبات بأكثر من 48 ألفا عما سبق الإعلان عنها.

وقامت الحكومة بتعديل بيانات سنوات ماضية وأدخلت عوامل موسمية مستحدثة لكل من الطلبات الجديدة وما تسمى بالطلبات المستمرة. وستتم إتاحتها للجمهور في وقت لاحق من يوم الخميس 6\4\2023.

    المصدر :
  • رويترز

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